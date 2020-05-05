890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В России могут отменить экзамены для девятиклассников
Сегодня 16:09
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО) 2
Сегодня 09:54
В Карелии бывший военный летчик незаконно застрелил лося 2
Сегодня 15:00
"Он был и будет легендой": В Карелии простились с профессором ПетрГУ Юрием Лупандиным 1
Сегодня 10:17
Двое петербуржцев едва не погибли, провалившись под лед на озере в Карелии 2
Сегодня 09:00
Парфенчиков призвал жителей Карелии спеть на балконах в День Победы 23
Сегодня 08:30
Число умерших от пневмонии жителей Карелии продолжает расти 10
Сегодня 09:30

Еще один населенный пункт в Карелии закрыли на въезд

Новости. Общество
19:59, 05 Мая 2020
фото: © Правительство Карелии
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков 5 мая ввел режим изоляции в поселке Чална-1.

"Сегодня подписал Указ о введении ограничительных мероприятий на территории поселка Чална-1. Въезд в этот населенный пункт будет разрешен только тем, кто там проживает, работает или имеет в собственности объекты недвижимости – квартиру, комнату, дом, дачу. На въезде в поселок организуем контрольно-пропускной пункт, где будут проверять документы. Проезд спецтранспорта – скорой, полиции, пожарных – будет осуществляться без остановок", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

При въезде на территорию поселка Чална-1 на пропускном пункте граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии температуры тела 37 градусов и выше и (или) при наличии иных респираторных симптомов граждане обязаны соблюдать правила поведения для физических лиц.

Ранее въезд ограничили в Кондопогу, Костомукшу, Питкяранту и Сегежу.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2020-05-05 22:16:45
Венедиктов опубликовал статистику по смертности в Москве за три последние года за период март-апрель:
2018 год - 22 613 человек
2019 год - 20 065 человек
2020 год - 22 244 человека
Госпитализации в Москве остаются на уровне 1200-1400 в день, несмотря на рост вновь выявленных заболевших
Никакой сверхсмертности в 2020 году не наблюдается, показатели находятся во вполне среднем интервале и даже чуть пониже 18 года. Причем в 18 году обошлось без фашизма, пропусков и арестов на месте.
Все это никак не мешает начинать и заканчивать день с тревожных новостей с полей битвы с коронавирусом. Главный аргумент сторонников катастрофы - если бы не массовые расстрелы, заболевших было бы больше .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
28.04.2020, 09:31
Новый случай Covid-19 выявлен в Карелии за минувшие сутки
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена" 2
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 5
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 17
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

02.05.2020 10:08
Без политики
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отдельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 4
30.04.2020 13:36
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»