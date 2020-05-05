Еще один населенный пункт в Карелии закрыли на въезд

Глава Карелии Артур Парфенчиков 5 мая ввел режим изоляции в поселке Чална-1.

"Сегодня подписал Указ о введении ограничительных мероприятий на территории поселка Чална-1. Въезд в этот населенный пункт будет разрешен только тем, кто там проживает, работает или имеет в собственности объекты недвижимости – квартиру, комнату, дом, дачу. На въезде в поселок организуем контрольно-пропускной пункт, где будут проверять документы. Проезд спецтранспорта – скорой, полиции, пожарных – будет осуществляться без остановок", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

При въезде на территорию поселка Чална-1 на пропускном пункте граждане обязаны проходить обязательную бесконтактную термометрию.

При наличии температуры тела 37 градусов и выше и (или) при наличии иных респираторных симптомов граждане обязаны соблюдать правила поведения для физических лиц.

Ранее въезд ограничили в Кондопогу, Костомукшу, Питкяранту и Сегежу.