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Еще один новый медпункт открылся в деревне Карелии

Новости. Общество
12:47, 26 Декабря 2020
фото: правительство Карелии
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В деревне Тукса Олонецкого района открылся ФАП, сообщается в паблике правительства Карелии.

ФАП разместился в новом здании и полностью оснащен медицинской техникой и мебелью. Раньше фельдшерско-акушерский пункт находился в приспособленных помещениях, где было мало места и не хватало оборудования.

На территории Туксинского поселения проживают более тысячи человек, в том числе почти 200 детей. Медицинскую помощь им оказывает опытный фельдшер Любовь Валентиновна Пороховая, стаж работы которой – 40 лет.

Напомним, в 2020 году также приобрели пять ФАПов для Медвежьегорского, Пудожского, Беломорского, Питкярантского и Сортавальского района.

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