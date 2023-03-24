Еще один новый поезд запущен в тестовом режиме на севере Карелии

Пассажирский железнодорожный маршрут Лоухи–Пяозеро начал работать в тестовом режиме.

Об этом сообщил министр транспорта Карелии Сергей Щебекин в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360».

«Сейчас РЖД уже в тестовом режиме один раз запустили поезд, потому что надо посмотреть по нагрузке. Очень сложная дорога. Никогда там не было железнодорожного сообщения пассажирского. Поэтому необходимо, как минимум, четыре станции восстановить. Деньги у нас в республиканский бюджет на субсидирование этих перевозок „Орланом“ заложены», — сказал Щебекин.

О планах запуска поездов на этом маршруте Минтранс сообщал еще в январе прошлого года. Ожидалось, что они будут ходить с 1 июня 2022 года два раза в неделю.