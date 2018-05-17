Еще один перевозчик будет работать по маршруту "Петербург – Петрозаводск"

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Рейсы позволят охватить маршрутами всю Карелию.
Автобусный перевозчик Ecolines летом 2018 года открывает рейсы из Петербурга в Петрозаводск, сообщает Агентство бизнес-новостей.
Как рассказал журналистам директор по маркетингу Ecolines Андрей Волков, автобусы будут отправляться два раза в день. Волков отметил, что эти рейсы позволят охватить маршрутами весь карельский регион.
В прошлом году Ecolines запустил рейсы из Петербурга в Хельсинки. По словам Волкова, загрузка этих автобусов близка к полной. В автопарке Ecolines в Петербурге 38 автобусов. Они осуществляют по 19 рейсов в день. Компания Ecolines (ООО "Амврон") работает с 2001 года.
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