Еще один перевозчик будет работать по маршруту "Петербург – Петрозаводск"

Рейсы позволят охватить маршрутами всю Карелию.

Автобусный перевозчик Ecolines летом 2018 года открывает рейсы из Петербурга в Петрозаводск, сообщает Агентство бизнес-новостей.

Как рассказал журналистам директор по маркетингу Ecolines Андрей Волков, автобусы будут отправляться два раза в день. Волков отметил, что эти рейсы позволят охватить маршрутами весь карельский регион.

В прошлом году Ecolines запустил рейсы из Петербурга в Хельсинки. По словам Волкова, загрузка этих автобусов близка к полной. В автопарке Ecolines в Петербурге 38 автобусов. Они осуществляют по 19 рейсов в день. Компания Ecolines (ООО "Амврон") работает с 2001 года.