Еще один пункт пропуска в Карелии будет принимать у иностранцев электронные визы

МАПП «Люття» стал вторым пунктом пропуска в Карелии, через который иностранные граждане могут въехать в Россию по электронной визе.

Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин. Об этом рассказал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

В январе использование электронных виз стало возможным на МАПП «Вяртсиля», напомнил Парфенчиков.

«Оба пункта технически полностью готовы к работе в новой системе. Уверен, что после снятия противоэпидемических ограничений нововведения оценят не только наши соседи из Финляндии, но и жители других государств», — заявил он.

Карелия с Калининградской, Ленинградской областями и Владивостоком вошла в число приграничных регионов, где применяются электронные визы.



«Наш следующий шаг — включение в перечень и самого северного пункта пропуска „Суоперя“ в Лоухском районе», — заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что на границе Карелии остановили трех дальнобойщиков, прятавших вкусный финский сыр в грузовиках