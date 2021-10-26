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Еще один пункт пропуска в Карелии будет принимать у иностранцев электронные визы

Новости. Общество
15:23, 26 Октября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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МАПП «Люття» стал вторым пунктом пропуска в Карелии, через который иностранные граждане могут въехать в Россию по электронной визе.

Соответствующее распоряжение подписал председатель федерального правительства Михаил Мишустин. Об этом рассказал в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

В январе использование электронных виз стало возможным на МАПП «Вяртсиля», напомнил Парфенчиков.

«Оба пункта технически полностью готовы к работе в новой системе. Уверен, что после снятия противоэпидемических ограничений нововведения оценят не только наши соседи из Финляндии, но и жители других государств», — заявил он.

Карелия с Калининградской, Ленинградской областями и Владивостоком вошла в число приграничных регионов, где применяются электронные визы.

«Наш следующий шаг — включение в перечень и самого северного пункта пропуска „Суоперя“ в Лоухском районе», — заключил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что на границе Карелии остановили трех дальнобойщиков, прятавших вкусный финский сыр в грузовиках

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Комментарии

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Эксперд
2021-10-26 16:06:02
Да пофиг уже. Не видать больше финам нашего круглого леса. Пусть из своего сыра мебель лепят :)
Гость
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