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Еще один рыбак провалился под лед на озере в Карелии и утонул

Новости. Происшествия
09:45, 07 Апреля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов
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Спасатели не успели прийти на помощь мужчине, рыбачившему на озере Неэмилянсалми.

Трагедия произошла 5 апреля на озере Неэмилянсалми в районе Ладожской усадьбы. Рыбак провалился под лед. К моменту приезда специалистов из сортавальского поисково-спасательного отряда мужчина утонул. Место происшествия показали очевидцы, которые не успели помочь рыбаку, сообщили в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Это второй несчастный случай, который произошел на водоемах республики в апреле. Но 3 апреля рыбака удалось спасти. В этот день к дежурному сортавальского отряда КРПСС поступила информация от службы "112" о том, что на озере Мантсинсаари Питкярантского района под лед провалился мужчина. На место происшествия оперативно выехали спасатели-водолазы. По прибытию установлено, что мужчине и его собаке помогли выбраться двое жителей Санкт-Петербурга, оказавшихся поблизости. На поверхности водоема осталась лодка с вещами, которую спасатели доставили на берег.

Спасатели напоминают жителям республики об опасности нахождения на поверхности водоемов. Выходить на лед можно только тогда, когда его толщина достигает не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 сантиметров в соленой. Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого цвета, является наиболее ненадежным. Такой лёд обрушивается без предупреждающего потрескивания.

На территории Петрозаводска выход на лед официально запрещен с 28 марта, в Сортавальском районе - с 27 марта. Штраф для граждан определен в размере от 2000 до 4000 тысяч рублей. В каждом районе республики сроки запрета выхода на лед устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно.

Ранее, в феврале, рыбак утонул на реке Выг в Карелии.

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