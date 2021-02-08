Рыбак провалился под лед на реке Выг в Карелии и утонул

Спасатели достали тело жителя Кеми со дна реки спустя сутки после трагедии.

Спасатели достали тело жителя Кеми со дна реки спустя сутки после трагедии.

Как сообщается в паблике Карельской республиканской поисково-спасательной службы, пропавшему 5 февраля на реке Выг в районе Беломорской ГЭС рыбаку было 48 лет. На вызов выехал Кемский поисково-спасательный отряд.

Тело было найдено, поднято со дна реки 6 февраля.

Как рассказали "Столице на Онего" спасатели, житель Кеми, видимо, неудачно встал на кромку льда. Река Выг не замерзла. По ее берегам образовалась кромка, она составляет около 6 метров.

Ранее двух рыбаков нашли мертвыми в палатке на льду Ладоги.