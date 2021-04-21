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21.04.2021 17:13

Еще один субботник отменен в Петрозаводске из-за непогоды

Новости. Общество
10:45, 22 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
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Из-за ухудшения погодных условий экологические акции в парке Железнодорожников сегодня не состоятся, сообщили в пресс-службе адмнистрации города.

Власти города отменили запланированный на четверг, 22 апреля, на 15.30 субботник в парке Железнодорожников. Виной этому стали неблагоприятные погодные условия. Уборку в рамках акции «Чистый Петрозаводск» и формовку растений в рамках «Выходных в любимом парке» перенесут. О новой дате проведения администрация города сообщит в ближайшее время.

Напомним, перенесен и субботник, запланированный на 17 часов 23 апреля в парке Ямка. Акции по уборке мусора и санитарной обрезке растений на этой общественной территории проведут на следующей неделе – 29 апреля.

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Комментарии

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Лиса
2021-04-22 11:36:27
всех навальнят и сочувствующих согнать на субботник
врунофф
2021-04-22 11:32:49
В сырую погоду собачье гавно по земле размазывается и к метле прилипает.
udo
2021-04-22 10:52:13
Уличные рабочие при зарплате могут и должны работать каждый день, невзирая на погоду.
Гость
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