Еще один субботник отменен в Петрозаводске из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий экологические акции в парке Железнодорожников сегодня не состоятся, сообщили в пресс-службе адмнистрации города.

Власти города отменили запланированный на четверг, 22 апреля, на 15.30 субботник в парке Железнодорожников. Виной этому стали неблагоприятные погодные условия. Уборку в рамках акции «Чистый Петрозаводск» и формовку растений в рамках «Выходных в любимом парке» перенесут. О новой дате проведения администрация города сообщит в ближайшее время.

Напомним, перенесен и субботник, запланированный на 17 часов 23 апреля в парке Ямка. Акции по уборке мусора и санитарной обрезке растений на этой общественной территории проведут на следующей неделе – 29 апреля.