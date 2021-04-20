Непогода сорвала субботник чиновникам администрации Петрозаводска

Из-за ухудшения погодных условий экологические акции в парке Победы сегодня не состоятся, сообщили в администрации Петрозаводска.

Сегодня в парке Победы не состоится анонсированный ранее субботник. Планы по его проведению скорректировали неблагоприятные погодные условия. Уборку в рамках акции «Чистый Петрозаводск» и формовку растений в рамках «Выходных в любимом парке» перенесут. О новой дате проведения администрация города сообщит в ближайшее время.

Также перенесён субботник, запланированный на 17.00 в пятницу, 23 апреля, в парке Ямка. Акции по уборке мусора и санитарной обрезке растений на этой общественной территории проведут на следующей неделе – 29 апреля.

Мероприятие, запланированное на 15.30 в четверг, 22 апреля, в парке Железнодорожников, пока не перенесено. Изменения в дате и времени его проведения также будут зависеть от погодных условий.