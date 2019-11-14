Еще один светофор установили в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Новый светофор появился на Комсомольском проспекте.
В минувшую среду рабочие монтировали светофорный объект на пешеходном переходе на Комсомольском проспекте, у автоцентра.
Теперь движение к Кадетскому училищу будет регулироваться как с обеих сторон.
Как отметили в адмиристрации Петрозаводска, новые светофорные объекты появляются в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий.
Ранее сообщалось, что два новых светофора появятся на пересечениях улицы Красная с улицей Андропова и с улицей Дзержинского.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
12.11.2019, 14:20
08.11.2019, 10:40
07.11.2019, 09:48
Аналитика
13.11.2019 14:59
Капитал
При выборе конференц-зала необходимо учесть множество факторов.
13.11.2019 13:38
13.11.2019 09:01
11.11.2019 14:35
11.11.2019 12:39
Чтиво
11.11.2019 09:00
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии