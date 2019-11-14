Еще один светофор установили в Петрозаводске

Новый светофор появился на Комсомольском проспекте.

В минувшую среду рабочие монтировали светофорный объект на пешеходном переходе на Комсомольском проспекте, у автоцентра.

Теперь движение к Кадетскому училищу будет регулироваться как с обеих сторон.

Как отметили в адмиристрации Петрозаводска, новые светофорные объекты появляются в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий.

Ранее сообщалось, что два новых светофора появятся на пересечениях улицы Красная с улицей Андропова и с улицей Дзержинского.