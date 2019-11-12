Два новых светофора появились в Петрозаводске

В течение дня специалисты запустят светофоры, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Объекты установлены на пересечениях Красной улицы с улицей Андропова и с улицей Дзержинского. Новые светофорные объекты появились в целях повышения безопасности дорожного движения, предупреждения ДТП и снижения тяжести их последствий.

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными на перекрёстках знаками и положениями ПДД.

Напомним, новый светофор заработал на Лососинском шоссе около дома № 30.