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Новости. Общество
22:42, 10 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Новый светофор заработал в Петрозаводске (ФОТО)

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На Лососинском шоссе теперь установлены и работают три светофора, расположенные в 300 и 500 метрах друг от друга.

В выходные начал работать новый светофор, установленный на Лососинском шоссе в районе дома №30.

Светофор включается по требованию – оборудован вызывным устройством.

На этой же улице, на одной прямой, существуют еще два светофорных объекта. Один находится в 300 метрах и расположен на пересечении ул.Хейкконена и Лососинского шоссе и второй – в 500 метрах у ТЦ "Столица".

Утром в будние дни автомобилисты с трудом выезжали со второстепенной дороги, с ул.Хейкконена, на Лоссосинское шоссе. Спасал загоравшийся зеленый сигнал, когда можно было вклиниться в поток. С появлением нового светофора, думается, поток превратится в "пробку".

В любом случае, 11 ноября, в понедельник, тем автомобилистам, чей путь хоть как-то пересекается с Лососинским шоссе, надо выезжать с запасом времени.

Напомним, на минувшей неделе новый светофор появился на персечении ул.Лыжная и Ключевского шоссе. Работа нового светофорного объекта остановила автомобили в большой "пробке". Водители возмущаются, ГИБДД мониторит, мэрия просит отнестись с пониманием.

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Комментарии

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andruh
2019-11-10 23:36:19
Даёшь,каждую неделю по светофору.Превратим город в одну пробку...
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2019-11-10 23:27:59
Что-то с метрами напутали? От д. 30 до светофора у столицы метров 200 , вряд ли больше?
бармалей
2019-11-10 23:00:52
Город- светофор
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