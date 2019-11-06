Очередной усовершенствованный светофор вызвал "пробки" в центре Петрозаводска

Водители возмущены работой нового светофора на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе.

После праздников работа светофора на пересечении улицы Лыжная и Ключевского шоссе была изменена: появилась дополнительная стрелка.

Теперь водителям предлагается совершать поворот направо по включенной стрелке.

По словам сотрудника Госавтоинспекции такое новшество было введено для безопасности, чтобы разделить потоки пешеходов и транспорта.

В связи с тем, что стрелка горит недолго, в час пик на перекрестке собирается "пробка". Водители недовольны.

Соцсети завалены гневными посланиями тем специалистам, которые таким образом изменили работу светофора.

"Немного офигиваю от "новых решений" в плане светофоров, выезд с Кукковки обложили со всех сторон, теперь и на Лыжной светофор с допсекциями, как мне и людям на работу ехать или у нас теперь пытаются умышленно создать пробки из ничего данными идеями, приблизив нас к СПБ и Мск?"

"Давай теперь весь город светофорами перекроем - и будет счастье выезжать на работу в 6 утра если тебе к 8, зато со светофорами ...будем по московским питерским меркам приравнены по дороге до работы))) у нас же город миллионник... Ну там уж точно допсекция не нужна была, да и много где в городе светофоры-абсурды..."

"Зачем искусственно создаёте пробки в городе!? Не для людей всё, а во вред, чтобы только хуже сделать водителям!"



В Госавтоинспекции Петрозаводска корреспонденту "ГТРК "Карелия" сообщили, что за работой нового светофора "осуществляется мониторинг, по результатам которого будут внесены изменения в существующий режим работы светофорного объекта".

Напомним, что такая же ситуация возникла в сентября на перекрестке лесной проспект-улица Сыктывкарская. Тогда в мэрии пообещали принять меры и отрегулировать работу светофора.

На сегодняшний день в часы пик "пробка" на улице Сыктывкарской сохраняется. Водители ищут пути объезда по дворам, разрушая асфальтовое покрытие, которое и без того находится в плачевном состоянии.