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Новости. Общество
08:05, 06 Ноября 2019
фото: Столица на Онего

Очередной усовершенствованный светофор вызвал "пробки" в центре Петрозаводска

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Водители возмущены работой нового светофора на пересечении улицы Лыжной и Ключевского шоссе.

После праздников работа светофора на пересечении улицы Лыжная и Ключевского шоссе была изменена: появилась дополнительная стрелка.

Теперь водителям предлагается совершать поворот направо по включенной стрелке.

По словам сотрудника Госавтоинспекции такое новшество было введено для безопасности, чтобы разделить потоки пешеходов и транспорта.

В связи с тем, что стрелка горит недолго, в час пик на перекрестке собирается "пробка". Водители недовольны.

Соцсети завалены гневными посланиями тем специалистам, которые таким образом изменили работу светофора.

"Немного офигиваю от "новых решений" в плане светофоров, выезд с Кукковки обложили со всех сторон, теперь и на Лыжной светофор с допсекциями, как мне и людям на работу ехать или у нас теперь пытаются умышленно создать пробки из ничего данными идеями, приблизив нас к СПБ и Мск?"

"Давай теперь весь город светофорами перекроем - и будет счастье выезжать на работу в 6 утра если тебе к 8, зато со светофорами ...будем по московским питерским меркам приравнены по дороге до работы))) у нас же город миллионник... Ну там уж точно допсекция не нужна была, да и много где в городе светофоры-абсурды..."

"Зачем искусственно создаёте пробки в городе!?  Не для людей всё, а во вред, чтобы только хуже сделать водителям!"


В Госавтоинспекции Петрозаводска корреспонденту "ГТРК "Карелия" сообщили, что за работой нового светофора "осуществляется мониторинг, по результатам которого будут внесены изменения в существующий режим работы светофорного объекта".

Напомним, что такая же ситуация возникла в сентября на перекрестке лесной проспект-улица Сыктывкарская. Тогда в мэрии пообещали принять меры и отрегулировать работу светофора.

На сегодняшний день в часы пик "пробка" на улице Сыктывкарской сохраняется. Водители ищут пути объезда по дворам, разрушая асфальтовое покрытие, которое и без того находится в плачевном состоянии.

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Комментарии

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Виктор
2019-11-06 09:45:53
А зачем установили светофоры на ул.Красной? Там, что проблемы были? Теперь точно будут. Кто-то решил, что в Петрозаводске не хватает пробок на дорогах.
andruh
2019-11-06 09:05:18
Такое впечатление,что на работу в ГИБДД взяли сантехника, который занимается режимами светофоров...
Виктор
2019-11-06 09:43:05
andruh, сфетофорами не ГИБДД занимается. Это не их "епархия".
Д.Ю
2019-11-06 08:20:18
Рукоjob
Гость
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