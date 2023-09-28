Еще один уроженец Карелии погиб в ходе СВО

В Олонецком районе рассказали о гибели земляка.

В официальном паблике администрации Олонецкого района Карелии сообщили о гибели в ходе СВО местного уроженца Вячеслава Юрьева, 1984 года рождения.

«При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине погиб наш земляк Юрьев Вячеслав Сергеевич», — написали в паблике.

Совет и администрация Олонецкого района принесли искренние соболезнования родным и близким Вячеслава. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.