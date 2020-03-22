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Еще один житель Карелии попал в больницу с подозрением на коронавирус

Новости. Общество
09:20, 23 Марта 2020
фото: © EPA-EFE/YUAN ZHENG
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В Карелии госпитализированы 32 человека с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о ситуации с коронавирусом в республике. За минувшие сутки был госпитализирован еще один человек с подозрением на инфекцию. Всего в больницы попали 32 человека, 12 выписаны. На 12 человек на сутки увеличилось количество жителей Карелии, находящихся на самокарантине. Сегодня их уже 587 человек.

Проведено 442 исследования, из них 50 - за последние сутки. 1 результат – условно положительный.

Ранее стало известно, как чувствует себя девушка, у которой был получен условно положительный результат анализа на коронавирус.

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