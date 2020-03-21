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Стало известно состояние жительницы Карелии с условно положительным анализом на коронавирус

Новости. Общество
09:03, 22 Марта 2020
фото: страница Парфенчикова А.О. https://www.facebook.com
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О том, как она себя чувствует, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Девушка, у которой был получен условно положительный результат анализа на коронавирус, чувствует себя удовлетворительно, симптомов болезни по-прежнему нет. Она находится в стационаре под наблюдением врачей. Ожидаем результатов второго анализа. Напомню: всего должно быть проведено три исследования с обязательным подтверждением в лаборатории "Вектор", - написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По оперативной информации главы Карелии, по состоянию на 22 марта в республике проведено 392 исследования на коронавирус, 1 результат – условно положительный; 31 человек госпитализирован (увеличение на одного больного за сутки), 8 – выписаны. 575 человек находятся на самокарантине (рост на 5 человек за сутки), 4 - в местах обсервации.

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Комментарии

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Zim
2020-03-22 10:27:34
А почему не запретят, шляться без дела по улицам, ходить друг к другу в гости, в рестораны, в кино? Из-за того, что тогда трудно будет объяснить почему 22 апреля все в массовом порядке должным явиться на участки для голосования?
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