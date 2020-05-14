Еще один житель Карелии скончался от пневмонии

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 7 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 368 пациентов, 42 человека умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 89-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на коронавирус отрицательный.

Ранее сообщалось, что угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.