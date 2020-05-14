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Еще один житель Карелии скончался от пневмонии

Новости. Происшествия
09:08, 15 Мая 2020
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
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За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 7 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 368 пациентов, 42 человека умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За последние сутки зарегистрирован один летальный исход – умерла 89-летняя женщина с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. Тест на коронавирус отрицательный.

Ранее сообщалось, что угроза эпидемии коронавируса напугала власти и жителей Карелии больше, чем СПИД.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2020-05-15 09:52:26
Значит так! Минздрав Уарелии! Судя по количеству ежедневно уведичивающихся случаев векбольничной пневмонии( читай коронавируса) думаю, что пора объявлять эпидемию у нас и не убеждать в том, что у нас и раньше ею болели так же активно. Все же ясно! Какие меры Минздрав принимает, чтобы население Карелии не заражалось внебольничной пневмонией и не умирало от нее?
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