Еще один житель Карелии умер от коронавируса

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 052 человека, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как сообщил Михаил Охлопков на своей странице в соцсети, за сутки в Карелии зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции.

Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1 052 человека.

В ковидных стационарах в настоящее время получают лечение 887 пациентов, в состоянии средней тяжести – 806 человек, в тяжёлом – 81 (все не привиты).



В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Напомним, что глава Карелии Артур Парфенчиков ранее подсчитал, сколько человек спасала от смерти вакцинация.