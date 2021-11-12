Глава Карелии подсчитал, сколько человек спасла от смерти вакцинация от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в Карелии спасла жизни около 2 тыс. жителей республики старшего возраста, заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Такие расчеты он сделал на основе статистики Минздрава о заболеваемости и смертности среди людей старшего возраста в зависимости от вакцинации.

«Методом простых математических вычислений можно сделать вывод — вакцинация спасла около 2000 жизней наших земляков старшего возраста. Это наши родители, дедушки и бабушки, дяди и тёти, просто старшие товарищи и друзья. К сожалению, из тех, кто не вакцинировался, практически половина заболела страшной инфекцией. Болезнь с начала текущего года унесла жизни почти 800 наших непривитых земляков старше 60 лет. А ведь многих от вакцинации отвернули те многочисленные призывы псевдоврачей и прочих „специалистов“, которых сегодня немало в информационном пространстве», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.