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Глава Карелии подсчитал, сколько человек спасла от смерти вакцинация от коронавируса

Новости. Общество
11:17, 20 Ноября 2021
фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

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Вакцинация от коронавируса в Карелии спасла жизни около 2 тыс. жителей республики старшего возраста, заявил глава региона Артур Парфенчиков.

Такие расчеты он сделал на основе статистики Минздрава о заболеваемости и смертности среди людей старшего возраста в зависимости от вакцинации.

«Методом простых математических вычислений можно сделать вывод — вакцинация спасла около 2000 жизней наших земляков старшего возраста. Это наши родители, дедушки и бабушки, дяди и тёти, просто старшие товарищи и друзья. К сожалению, из тех, кто не вакцинировался, практически половина заболела страшной инфекцией. Болезнь с начала текущего года унесла жизни почти 800 наших непривитых земляков старше 60 лет. А ведь многих от вакцинации отвернули те многочисленные призывы псевдоврачей и прочих „специалистов“, которых сегодня немало в информационном пространстве», — написал губернатор на своей странице Вконтакте.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-20 12:54:13
Желаю всем хорошего и ...(много разных слов) губернатора.
бюджет
2021-11-20 12:36:11
Зачем писать всякий бред? Никто , ничего, по данному вопросу, ТОЧНО не знает. Вся статистика мутная.
Серж
2021-11-20 13:23:00
бюджет, так он ее ( статистику ) и делает .
Leopol'd
2021-11-20 12:24:42
Да, плохо у него с математикрй! Недавно заявлял, что за сентябрь и половину октября в Карелии умерло 306 человек. А ежедневно, официально заявлялось о смерти 2-4 человек.
Прям стыдно за 17 школу. В его годы всегда первые на математических олимпиадах в городе и республике была!
Серж
2021-11-20 13:13:02
Leopol'd, вот такие они с димоном "интересные " люди получились .
Изя
2021-11-20 12:12:20
Как он мог это оценить ? Он кто врач , астролог , хиромант , балабол ??)) :)
Hовый
2021-11-20 12:43:43
Изя, он типа тутошнего сашки леопольда :)
АртемD
2021-11-20 12:08:02
Математик хренов
nae
2021-11-20 12:01:54
Знаем мы ваши "простые математические вычисления" по которым разница в смертности у привитых и не привитых 100 раз, что близко не соответствует истине. Так что к подобной статиститке можно относиться не более как "с потолка".
Sim22
2021-11-20 11:40:09
Ей писаки! Вы думайте какие заголовки пишите к своим статьям! Очередной раз выставили "мелкого вождя" клоуном!
Изя
2021-11-20 12:19:23
Sim22, мелкий ??? )))) :)
Гражданин
2021-11-20 11:32:41
Слова из текста статьи: ..простых математических вычислений..
Очень плохо когда статистика лечения основывается не на медицинских и научных исследованиях.
Вот и снова цифры:
На лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией тратится в среднем 150 тысяч рублей. Об этом на брифинге заявил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Вот лично на меня в 2020 г. потратили два раза по 10 минут и 1-н тест.
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