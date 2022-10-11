Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации

Глава Карелии выразил соболезнования родным старшего сержанта Андрея Григорьева.
В ходе специальной военной операции погиб старший сержант, заместитель командира мотострелкового отделения Андрей Григорьев. Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.
«Самые искренние соболезнования жене Андрея — Наталье Владимировне, родным и близким бойца. Карелия скорбит», — пишет Парфенчиков.
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