Еще один житель Петрозаводска погиб в ходе спецоперации

Глава Карелии выразил соболезнования родным старшего сержанта Андрея Григорьева.

В ходе специальной военной операции погиб старший сержант, заместитель командира мотострелкового отделения Андрей Григорьев. Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

«Самые искренние соболезнования жене Андрея — Наталье Владимировне, родным и близким бойца. Карелия скорбит», — пишет Парфенчиков.