Еще одна группа мобилизованных жителей Карелии отправилась служить в зону спецоперации

Из Пудожа отправилась еще одна группа наших земляков, получивших повестки в соответствии с Указом президента о частичной мобилизации.

Как сообщается в паблике администрации Пудожского района, призывников провожали родные и близкие, друзья и коллеги.

С напутственными словами выступили военный комиссар Пудожского района Александр Играков, глава Пудожского муниципального района — глава администрации Пудожского муниципального района Андрей Ладыгин.

На защиту границ нашей родины мужчин благословил отец Илия. Он подчеркнул, что в такие моменты нужно поддерживать своих товарищей, быть сильным духом и оставаться милосердным.

«Дорогие мужчины, парни, возвращайтесь все живыми и невредимыми!», — пожелали присутствующие мобилизованным.