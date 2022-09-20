Еще одна группа мобилизованных жителей Карелии отправилась служить в зону спецоперации

Из Пудожа отправилась еще одна группа наших земляков, получивших повестки в соответствии с Указом президента о частичной мобилизации.
Как сообщается в паблике администрации Пудожского района, призывников провожали родные и близкие, друзья и коллеги.
С напутственными словами выступили военный комиссар Пудожского района Александр Играков, глава Пудожского муниципального района — глава администрации Пудожского муниципального района Андрей Ладыгин.
На защиту границ нашей родины мужчин благословил отец Илия. Он подчеркнул, что в такие моменты нужно поддерживать своих товарищей, быть сильным духом и оставаться милосердным.
«Дорогие мужчины, парни, возвращайтесь все живыми и невредимыми!», — пожелали присутствующие мобилизованным.
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