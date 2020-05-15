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Еще одна пожилая женщина скончалась от пневмонии в Карелии

Новости. Общество
09:07, 16 Мая 2020
фото: Столица на Онего
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За сутки с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализировано 8 человек.

Как сообщили в Оперативном штабе Карелии по коронавирусу, за сутки с внебольничной пневмонией в республике госпитализировано 8 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 376 пациентов, 43 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки зарегистрирован 1 летальный исход: женщина 1938 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией; тест на COVID -19 отрицательный.

В Оперативном штабе напоминают, что всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

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