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Еще одна пожилая женщина умерла от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
08:33, 25 Октября 2020
фото: © EPA-EFE/Peter Foley
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Число летальных исходов от коронавирусной инфекции в Карелии увеличилось до 47.

По сообщению регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки  в республике подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции. Умерла 94-летняя петрозаводчанка, имевшая сопутствующие хронические заболевания. Женщина проходила лечение в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Всего с начала пандемии умерли 47 человек.

Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 100 человек. Из этого числа заболевших – 77 человек, из них 18 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 62 человека, в Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Пряже – 2 человека, в Сегеже – 3 человека, в Прионежском районе – 6 человек (село Заозерье – 1, поселок Новая Вилга – 3, СНТ "Лососинка" – 2), в Кондопоге – 3 человека, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Пудоже – 3 человека, в Костомукше – 1 человек, в Муезерском районе – 3 человека (поселок Ледмозеро), в Калевальском районе – 6 человек (поселок Боровой), в Олонце – 5 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, деревня Кителя – 2).

С начала пандемии в республике выявлено 5932 случая коронавирусной инфекции.

За сутки выздоровели еще 19 человек: в Петрозаводске – 15, в Сортавальском районе – 1, в Пряжинском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1. Всего выздоровевших с начала пандемии – 4217.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 966,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1020,3 случая, по Северо-Западу – 1291,1.

Ранее сообщалось, что новая лаборатория для проведения тестов на коронавирус заработала в Карелии.

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