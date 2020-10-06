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Еще одна пожилая жительница Карелии стала жертвой пневмонии

Новости. Общество
09:10, 07 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Число умерших от внебольничной пневмонии в республике увеличилось до 79.

По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии. Умерла 89-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Тест на COVID -19 у пациентки был отрицательным.

За время пандемии это уже 79 смерть от внебольничной пневмонии.

За сутки еще у 6 человек в Карелии диагностировали пневмонию. Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом госпитализированы 1410 пациентов.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, на 25 сентября была зарегистрирована смерть от пневмонии: скончалась 79-летняя женщина.

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Комментарии

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*
2020-10-07 09:19:35
Медицины в регионе явно нет . одна показуха и отсутствие реального лечения больных людей .
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