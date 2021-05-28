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Еще одна пожилая жительница Карелии умерла от пневмонии

Новости. Общество
09:29, 29 Мая 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

С начала пандемии от внебольничной пневмонии скончались 145 жителей республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 90-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщили в опершабе по борьбе с коронавирусом.

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За сутки 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6132 пациента, 145 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Сутками ранее пневмония унесла жизнь 92-летней жительницы Карелии.

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