Еще одна пожилая жительница Карелии умерла от пневмонии

С начала пандемии от внебольничной пневмонии скончались 145 жителей республики.

За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: умерла 90-летняя женщина, имеющая сопутствующую соматическую патологию. Тест на COVID-19 показал отрицательный результат. Об этом сообщили в опершабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 11 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с первого апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализированы 6132 пациента, 145 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Сутками ранее пневмония унесла жизнь 92-летней жительницы Карелии.