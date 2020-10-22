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Еще одна смерть и 128 случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Карелии

Новости. Общество
09:05, 23 Октября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Антирекорд по заболеваемости коронавирусом поставлен в Карелии 23 октября, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии подтвержден еще один летальный исход от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончался 70-летний житель Кондопоги, имевший сопутствующие хронические заболевания.
Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 128 человек. Из этого числа заболевших – 103 человека, из них 19 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 69 человек, в Пудоже – 5 человек, в Беломорске – 3 человека, в Сортавальском районе – 6 человек (Сортавала – 4, поселок Хаапалампи – 1, поселок Хелюля – 1), в Лахденпохском районе – 3 человека (поселок Куркиеки), в Прионежском районе – 4 человека (село Деревянное – 2, деревня Вилга – 1, поселок Чална-1 – 1), в Пряжинском районе – 10 человек (Пряжа – 4, поселок Матросы – 3, поселок Чална – 2, село Ведлозеро – 1), в Медвежьегорском районе – 3 человека (Медвежьегорск – 2, село Паданы – 1), в Питкяранте – 1 человек, в Сегеже – 3 человека, в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 6, поселок Березовка – 1, деревня Пялозеро – 1, поселок Нелгомозеро – 1), в Суоярвском районе – 12 человек (Суоярви – 8, поселок Поросозеро – 2, поселок Райконкоски – 1, поселок Лахколампи – 1).

Выздоровели за сутки 48 человек: в Петрозаводске – 31, в Лахденпохском районе – 2, в Пряжинском районе – 3, в Кондопожском районе – 3, в Прионежском районе – 2, в Медвежьегорском районе – 1, в Сегежском районе – 5, в Лоухском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 931,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 997,2 случая, по Северо-Западу – 1237,3.

Общее число заболевших коронавирусом в Карелии на 23 октября составляет 5720, выздоровели 4166, умерли за время пандемии 47 человек.

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