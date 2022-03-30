Еще одна смерть от коронавируса была зарегистрирована в Карелии

Общее число жителей республики, ставших жертвами COVID-19, приближается к полутора тысячам.

За минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1482 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

На 14 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 132862 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17402 ребёнка.

За прошедшие сутки выявлен 101 инфицированный (22- дети), из них непривитых — 89 (88,1%).

В ковидных стационарах получают лечение 329 пациентов, в состоянии средней тяжести — 296 человек, в тяжёлом — 30 (из них непривитых — 30).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 3 крайне тяжёлых больных.

Выздоровел с начала пандемии 129751 человек, за последние сутки — 145.