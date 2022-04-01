Еще одна смерть от коронавируса зарегистрирована в Карелии

Согласно официальным данным, за время пандемии в Карелии скончались от коронавируса 1467 человек.

По данным на четвертое апреля, за сутки зарегистрирован 1 умерший от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1467 человек. Об этом сообщается в таблице, опубликованной на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

За прошедшие сутки выявлены 99 инфицированных (12 — дети), из них непривитых — 80 (80,8%).

В ковидных стационарах получают лечение 387 пациентов, в состоянии средней тяжести — 351 человек, в тяжёлом — 32 (из них непривитых — 32).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 126845 человек, за последние сутки — 356.

С начала пандемии коронавирус был выявлен у 131764 человек, в том числе у 17240 детей.