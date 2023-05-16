Еще одна страна открывает для россиян транзитные рейсы в Европу

Граждане России транзитом смогут попасть в 5 стран ЕС.

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу. Об этом RTVI рассказал основатель компании Тамаз Гаиашвили. Его слова приводит Лента.ру.

По его словам, с 15 июня гражданам России станут доступны полеты в пять европейских городов с одной пересадкой. Отечественные туристы смогут улететь из Тбилиси в Милан, Париж, Вену, Ларнаку и Салоники.

«Посмотрим, как пойдет это дело, — сообщил Гаиашвили. — Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях».

Основатель авиакомпании также отметил, что, согласно прогнозам Georgian Airways, пассажирский поток между РФ и Грузией постепенно восстановится. «Естественно, будем сохранять воздушное сообщение с Россией, — добавил он. — Ничего с этим не будет. Правительство Грузии очень тепло это решение встретило. Дай бог, чтобы оно никогда больше не прерывалось».