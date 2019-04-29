Еще одно государственное ДРСУ в Карелии попало под процедуру банкротства

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Арбитражный суд Карелии в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Костомукшское дорожное ремонтно-строительное управление", которое находится в республиканской собственности.
Дело возбуждено по заявлению Федеральной налоговой службы, которая предъявила к ДРСУ требования по уплате задолженности на сумму 2,6 млн рублей.
Как следует из материалов дела, предприятие имеет задолженность по НДС, налогу на прибыль, земельному и транспортному налогам, НДФЛ, страховым взносам и уплате штрафов.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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