Еще одно государственное ДРСУ в Карелии попало под процедуру банкротства

Арбитражный суд Карелии в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в отношении ООО "Костомукшское дорожное ремонтно-строительное управление", которое находится в республиканской собственности.

Дело возбуждено по заявлению Федеральной налоговой службы, которая предъявила к ДРСУ требования по уплате задолженности на сумму 2,6 млн рублей.

Как следует из материалов дела, предприятие имеет задолженность по НДС, налогу на прибыль, земельному и транспортному налогам, НДФЛ, страховым взносам и уплате штрафов.

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