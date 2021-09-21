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Еще одного лесничего в Карелии арестовали за взятку

Новости. Криминал
15:00, 25 Сентября 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Шамуков Руслан

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Сотрудник Лоухского центрального лесничества обвиняется в коррупционном преступлении, сообщили в Следкоме Карелии

В минувшую пятницу, 24 сентября, суд избрал в отношении лесничего, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 год обвиняемый, действуя в составе группы лиц совместно с другими сотрудниками Лоухского центрального лесничества, получил взятку от «черных» лесорубов за сокрытие фактов повреждения древесины и не привлечение виновных лиц к ответственности. Общая сумма взятки составила более 190 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Карелии перед судом предстали два руководителя Калевальского лесничества, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки.

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