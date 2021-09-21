Еще одного лесничего в Карелии арестовали за взятку

Сотрудник Лоухского центрального лесничества обвиняется в коррупционном преступлении, сообщили в Следкоме Карелии

В минувшую пятницу, 24 сентября, суд избрал в отношении лесничего, обвиняемого в получении взятки, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 год обвиняемый, действуя в составе группы лиц совместно с другими сотрудниками Лоухского центрального лесничества, получил взятку от «черных» лесорубов за сокрытие фактов повреждения древесины и не привлечение виновных лиц к ответственности. Общая сумма взятки составила более 190 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Карелии перед судом предстали два руководителя Калевальского лесничества, которые за взятки закрывали глаза на незаконные рубки.