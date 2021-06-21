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Еще одну дорогу на подъезде к Петрозаводску сделают четырехполосной

Новости. Общество
11:13, 22 Июня 2021
фото: ГТРК "Карелия"

ФКУ «Упрдор «Кола» проектирует реконструкцию автодороги Петрозаводск-Деревянное — она станет четырехполосной.

Об этом эфире телеканала «Россия 1. Карелия» сообщил главный инженер «Упрдор «Кола» Дмитрий Джос.

«От Деревянного до Петрозаводска мы проектируем участок с переводом из двух полос в четыре, исходя из постоянно возрастающей интенсивности движения. И таким образом данный участок дороги позволит пропускать большее количество транспорта», — рассказал Джос.

Участок от Петрозаводска до Деревянного входит в состав федеральной автодороги А-215, соединяющей Петрозаводск с Ленинградской областью.

По словам главного инженера «Упрдор «Кола», планируется провести капитальный ремонт всего участка этой дороги на территории Карелии, протяженностью почти 200 км.

Когда он закончится, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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