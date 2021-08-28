Еще одну модельную библиотеку за 5 млн рублей откроют в глубинке Карелии

Новая модельная библиотека создается на базе сельской библиотеки в деревне Коткозеро Олонецкого района, сообщается в правительстве Карелии.

На выделенные из федерального бюджета 5 миллионов рублей в помещении коткозерской библиотеки провели ремонт, приобрели книги и специальную библиотечную мебель, компьютерное и офисное оборудование. В библиотеке появился высокоскоростной интернет, благодаря чему будет обеспечен доступ к электронным фондам НЭБ и другим цифровым ресурсам. Для работы на новой технике сотрудники библиотеки прошли курсы повышения квалификации.

По нацпроекту в библиотеку поступило более трех тысяч новых книг. Еще по 200 экземпляров планируется получать три последующие года.

— Детский фонд обновили на 90 процентов. Будем закупать отраслевую литературу и классику, — рассказала сотрудник библиотеки Светлана Ильина. — У нас есть электронные книги, рабочие места для слабослышащих и слабовидящих.

До обновления услугами библиотеки пользовались более 400 читателей. Современные технологии позволят увеличить число пользователей. Сейчас остается привезти оборудование, расставить книги и подключить технику.

Открытие Коткозерской модельной сельской библиотеки запланировано на 1 октября.

Библиотека в Коткозере — третье модельное пространство, созданное в республике по линии нацпроекта «Культура». Ранее подобные библиотеки появились в поселке Янишполе Кондопожского района и городе Сортавала. В этом году открыть модельную библиотеку также запланировано в поселке Вяртсиля Сортавальского района.

Ранее сообщалось, библиотека в Петрозаводске ищет мастеров граффити для росписи фасада.