Еще пять жителей Карелии скончались от коронавируса за минувшие сутки

Всего с начала пандемии коронавирусная инфекция унесла жизни 1249 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На 14 января в Республике Карелия зарегистрированы 91960 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлен 201 инфицированный, из них непривитых — 195 (97%).

В ковидных стационарах получают лечение 577 пациентов, в состоянии средней тяжести — 509 человек, в тяжёлом — 61 (из них непривитых — 59).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 87664 человека, за последние сутки — 215.

За сутки зарегистрированы 5 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1249 человек.