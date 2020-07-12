890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителям Карелии предлагают поехать в Чечню и зарабатывать от 40 тысяч руб. в месяц 7
12.07.2020 16:41
В Минздраве рассказали о второй волне коронавируса
12.07.2020 21:40
"Камнеобработка в гараже и без уплаты налогов должна навсегда уйти в прошлое" 8
12.07.2020 15:31
Пьяных водителей ловят по всей Карелии (ФОТО) 1
12.07.2020 15:06
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому 1
12.07.2020 13:58
Власти Карелии не предоставляют в суд оригинал распоряжения о введении в республике режима "всеобщей самоизоляции" 9
12.07.2020 16:08

Еще семь человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Новости. Общество
08:46, 13 Июля 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
Загрузка...

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, 7 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попал уже 871 пациент, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в начале июля от пневмонии умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2020-07-13 09:49:29
Поэтому поводу почему губернатор ничего не пишет ????? Почему молчит Минздрав ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
07.07.2020, 18:07
Прокуратура запросила для обвиняемого в педофилии Юрия Дмитриева 15 лет строгого режима (СРОЧНО)
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
06.07.2020, 14:38
Голый мужчина ворвался в бар Петрозаводска (ВИДЕО 18+)
06.07.2020, 07:15
Волонтеры рассказали о дорогих и страшных находках при уборке реки Неглинка в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

10.07.2020 16:44
Капитал
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
В Карелии компании, работающие в сфере добычи и обработки камня, объединились в Ассоциацию.
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Алексей Щепин: "Мусорная" реформа нашла своего инвестора 7
07.07.2020 12:36
Угодья "открепились" 3
06.07.2020 17:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»