Еще семь человек попали в больницы Карелии с пневмонией

Летальных исходов от внебольничной пневмонии за прошедшие сутки не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

По данным оперштаба, 7 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с этим диагнозом в больницы попал уже 871 пациент, 63 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Напомним, в начале июля от пневмонии умерла 88-летняя женщина с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы.