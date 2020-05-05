890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Две женщины пострадали в ДТП на выезде из Петрозаводска 1
Сегодня 08:38
Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии посоветовал жить сегодняшним днем 4
05.05.2020 16:00
Еще один населенный пункт в Карелии закрыли на въезд 6
05.05.2020 19:59
Глава Карелии разрешил загородные прогулки 6
05.05.2020 19:38
Врачи подключили к аппарату ИВЛ пожилого петрозаводчанина, у которого диагностировали коронавирус 2
Сегодня 10:27

Еще шесть человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

Новости. Общество
10:37, 06 Мая 2020
фото: © AP Photo/Vincent Yu
Загрузка...

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.

С 1 апреля уже 305 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки число таких пациентов увеличилось на 6. 39 человек умерли от пневмонии за месяц. Летальных исходов за сутки не зарегистрировано, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Тесты на COVID -19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Накануне был зарегистрирован один летальный исход – от пневмонии умер мужчина 1936 года рождения, его тест на Covid-19 оказался отрицательным.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-05-06 12:44:14
Никто в мире не знает способа лечения. Поэтому напрасный трёп от безделья.
Изя
2020-05-06 10:48:29
З05 заболело , 39 умерло от пневмонии за месяц . Это тихий ужас , Ни о какой профилактике этого заболевания , выявлении , лечении говорить просто не приходится . Стыдно должно быть чинушам , люди умирают , болеют , а они в истерии с короновирусом бьются ((((
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
29.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)

Аналитика

03.05.2020 14:23
Капитал
Геннадий Боднарчук: "Освобождение от арендных платежей позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена" 2
Администрация Петрозаводска приняла ряд мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего от введения режима строгой самоизоляции.
"Легитимность выборов в горсовет Сортавалы решается в правовом поле" 5
02.05.2020 12:10
"Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка" 17
01.05.2020 11:54
Кровавая охота браконьеров 2
01.05.2020 11:11
Война и мир Савелия Хенкина 3
30.04.2020 20:38
Вся аналитика

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»