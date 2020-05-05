Еще шесть человек госпитализированы с пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии в республике не зарегистрировано.

С 1 апреля уже 305 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией. За минувшие сутки число таких пациентов увеличилось на 6. 39 человек умерли от пневмонии за месяц. Летальных исходов за сутки не зарегистрировано, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Тесты на COVID -19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Накануне был зарегистрирован один летальный исход – от пневмонии умер мужчина 1936 года рождения, его тест на Covid-19 оказался отрицательным.