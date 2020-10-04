Еще три дома строятся в жилом квартале "Свиристель" в районе Кукковка-3 (ФОТО)

Компания "Баренц Групп" строит в популярном жилом квартале "Свиристель" три дома – мы узнали последние новости со стройплощадки.

Компания "Баренц Групп" активно ведет стройки во всех районах Петрозаводска, в том числе, в новом районе Кукковка-3.

В жилом квартале "Свиристель" в настоящее время ведутся работы по строительству трех домов.

Побывав на строительной площадке, мы увидели, на каком этапе находится каждый объект.



В доме 18/2 – ведутся внутридомовые работы: монтаж систем водоотведения и водоснабжения, проводка квартирных электросетей, разводка радиаторов, монтаж стяжки на полу в квартирах.



В доме 17 (9 этажей) ведутся монолитные работы по заливке 6 этажа.



В доме 17 (16 этажей) – ведутся подготовительные работы к заливке 1 этажа.

Напомним, что район Кукковка-3 появился на карте Петрозаводска недавно. Жилые кварталы выросли в конце Комсомольского проспекта, за транспортным кольцом, там, где когда-то стоял лес. Сейчас в этом микрорайоне есть практически все для комфортной жизни, да и до центра недалеко.

Комплексное строительство здесь ведется очень активно. Наглядный пример – жилой квартал "Свиристель", который возводит компания "Баренц Групп".

Отметим, что в жилом квартале "Свиристель" наряду с современными жилыми зданиями, уютными дворами, удобными парковками, – обустроены прогулочные скверы с соснами, детские площадки, спортивные уличные тренажеры. В "Свиристели", кроме расположенных рядом гипермаркета и фитнес-центра, есть свои магазины, салоны, аптеки. С тех пор, как сюда пустили городские автобусы, и компания "Баренц Групп" оборудовала остановку, до центра Петрозаводска стало рукой подать.

В конце 2020 года на Кукковке-3 планируется открыть сразу два новых детских сада, которые обеспечат местами всех малышей этого района. Детские садики (на 150 мест каждый) строят на улицах Энтузиастов и Генерала Судакова.

Напоминаем, что компания "Баренц Групп" ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях (в том числе, льготная президентская ипотека).

Всю информацию можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Подробную информацию можно получить на сайте компании, а также страницах "Баренц Групп" в социальных сетях vk.com/barenzgroup и на сайте barenz.group.

Застройщик ЖК "Свиристель" – ООО "ОНЕГОСТРОЙСЕРВИС", проектная документация по ссылке sviristel.barenz.group/documents