Еще три класса в Карелии отправлены на "дистанционку" из-за COVID-19

Около 80 школьников за сутки переведены на дистанционное обучение из-за выявленных случае коронавирусной инфекции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в "ВКонтакте" о карантине в образовательных учреждениях из-за коронавируса.

"Из-за выявленных случаев COVID-19 на дистанционное обучение переведен один класс в Кемской школе №1 (29 человек), один класс в Кондопожской школе №3 (25 человек) и один класс в Петрозаводской гимназии №17 (23 человека)", - пишет Парфенчиков.

По его словам, после окончания двухнедельного карантина по коронавирусу к обычной учебе вернулись три класса в Петрозаводске. Кроме того, еще 6 классов вышли с карантина по ОРВИ.

Ранее сообщалось, что школьники не смогут из-за коронавируса принять участие в Чемпионате по профмастерству среди инвалидов "Абилимпикс".