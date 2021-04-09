Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 415.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 10 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса. В Госпитале для ветеранов войн скончался 63-летний житель Пудожа, в Республиканской инфекционной больнице – 68-летний житель Петрозаводска, в Медвежьегорской ЦРБ – 73-летний житель деревни Толвуя. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 415 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших – 58 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных составляет 44648.

За сутки выздоровели еще 80 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42397 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7270,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3151 случай, по Северо-Западу – 5561,8.

Накануне коронавирусная инфекция унесла жизни трех пожилых мужчин.