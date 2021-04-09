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Еще трое мужчин скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:33, 10 Апреля 2021
фото: © AP Photo/Craig Ruttle
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Число смертей от коронавирусной инфекции в республике увеличилось до 415.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19 на 10 апреля, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавируса. В Госпитале для ветеранов войн скончался 63-летний житель Пудожа, в Республиканской инфекционной больнице – 68-летний житель Петрозаводска, в Медвежьегорской ЦРБ – 73-летний житель деревни Толвуя. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии от коронавируса в Карелии умерли 415 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших – 58 человек, из них 7 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных составляет 44648.

За сутки выздоровели еще 80 человек. Всего выписанных по выздоровлению 42397 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7270,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3151 случай, по Северо-Западу – 5561,8.

Накануне коронавирусная инфекция унесла жизни трех пожилых мужчин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-04-10 11:32:46
Это их судьба , читателям теперь что делать . Читать про этот вирус каждый день ??? :)
Elena
2021-04-10 11:27:45
Как-то странно, что каждый день практически нам озвучивают цифру 3. Подозрительно
Off
2021-04-10 10:11:51
Не понимаю. Гибнут люди .. а власти рапортуют о снижении.
наташка
2021-04-10 10:21:27
Off, латентный, зато масленицу широко гуляли :)
Off
2021-04-10 11:28:23
наташка, ты тоже латентный?... у вас тут банда. :)
кир
2021-04-10 10:18:47
Off, уже не спишь, злыдень? Всё свои комплексы изливаешь? Это не твоё. Прими таблетку и помоги маме тебя содержать.
Off
2021-04-10 11:28:58
кир, помойки проверил с утра?
Leopol'd
2021-04-10 11:18:43
кир, хватит уже тебе жрать таблетки! Только о них и думаешь. Бредишь постоянно, а от наркотиков отказаться не можешь!
Leopol'd
2021-04-10 12:33:29
кир, таблеточки с утра не отпускают? Уже и кот заговорил. Уже и оппонентов в сети видишь, через интернет.
Лечись!
кир
2021-04-10 12:03:59
Leopol'd, как же без тебя, трутень? Где смута там и ты. Умное изобрази, надув щёки. Слабо? Слабо, - сказал знающий кот.
Гость
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