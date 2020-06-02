Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

За минувшие сутки зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, есть два заразившихся в Лоухи, некогда "чистом" районе Карелии, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии подтверждено 24 новых случая коронавируса: Петрозаводск - 17 человек, Лоухи - 2 человека, Лахденпохский район- 4 человека (Лахденпохья - 2, поселок Куркиеки - 2), Сегежа - 1 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 520 человек.

Выздоровел 201 человек, 13 - за последние сутки: 6 в Петрозаводске, 2 в Медвежьегорске, 2 в Лахденпохье, один в Питкяранте, один в Олонце и один в Сортавале.

Всего проведено 43914 исследований (+1071 за сутки).

На самокарантине находятся 4106 человек (-192 за сутки).

В местах обсервации пребывают 24 человека (-5 за сутки).

Напомним, к "чистым" районам Карелии относятся территории, где не было зафиксировано заболевания коронавирусом.

Согласно распоряжению главы республики к "чистым" относились Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский районы, Медвежьегорский район, Костомукшский городской округ и поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

Теперь выбыли из списка "чистых" - Муезерский, Медвежьегорский, Кемский, Прионежский, Лоухский, Беломорский.