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Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Новости. Общество
08:40, 03 Июня 2020
фото: © Михаил Охлопков, vk.com/mihailohlopkov
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За минувшие сутки зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией, есть два заразившихся в Лоухи, некогда "чистом" районе Карелии, сообщили в оперштабе республики.

За сутки в Карелии подтверждено 24 новых случая коронавируса: Петрозаводск - 17 человек, Лоухи - 2 человека, Лахденпохский район- 4 человека (Лахденпохья - 2, поселок Куркиеки - 2), Сегежа - 1 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 в Карелии составило 520 человек.

Выздоровел 201 человек, 13 - за последние сутки: 6 в Петрозаводске, 2 в Медвежьегорске, 2 в Лахденпохье, один в Питкяранте, один в Олонце и один в Сортавале.

Всего проведено 43914 исследований (+1071 за сутки).

На самокарантине находятся 4106 человек (-192 за сутки).

В местах обсервации пребывают 24 человека (-5 за сутки).

Напомним, к "чистым" районам Карелии относятся территории, где не было зафиксировано заболевания коронавирусом. 

Согласно распоряжению главы республики к "чистым" относились Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский районы, Медвежьегорский район, Костомукшский городской округ и  поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

Теперь выбыли из списка "чистых" - Муезерский, Медвежьегорский, Кемский,  Прионежский, Лоухский, Беломорский.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Demari
2020-06-03 08:46:32
Как же всенародно ,поправки в конституцию, будем делать ? Кругом кордоны.
Zim
2020-06-03 09:47:39
Demari, а вы думаете, что мы нужны, чтобы «делать поправки»?
Demari
2020-06-03 10:14:21
Zim, При фарсе .всегда необходимы декорации. )
Demari
2020-06-03 10:58:59
Zim, декорации существуют..они едят ,работают ,голосуют по команде ,превращая все в фарс...
Zim
2020-06-03 10:45:50
Demari, а если. декорации, тоже только фарс?
насмешница
2020-06-03 10:04:49
Zim, мы рождены известно для чего, чтоб сказку делать былью. Демари переживает, что будут препоны
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