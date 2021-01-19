Еще в трех районах Карелии началась вакцинация от коронавируса

К иммунизации населения 19 января приступили в Калевальском, Прионежском и Сегежском районах, также продолжается вакцинация в Петрозаводске, сообщил оперштаб.
На настоящий момент в Карелию поступили в общей сложности 3442 дозы вакцины, они распределены по медицинским организациям.
В частности, в Петрозаводске вакцину получили:
- поликлиника № 1 – 620 доз,
- поликлиника № 2 – 437 доз,
- поликлиника № 3 – 345 доз,
- поликлиника № 4 630 доз.
- железнодорожная поликлиника – 70 доз.
"Карелфарм" также доставляет вакцину из очередной партии (2 200 доз) в центральные районные больницы: в объеме от 20 до 260 доз в зависимости от численности населения, уровня заболеваемости коронавирусом и количества записавшихся на вакцинацию.
На 19 января уже привиты первым компонентом вакцины 1503 человека, вторым — 403. Очередные партии вакцины, поступление которых ожидается в ближайшее время, будут незамедлительно доставлены в медицинские организации. Всего планируется привить около 300 тысяч жителей республики.
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