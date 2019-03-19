ЭСКРОУ-счета: реальность или нет?

На рынке долевого строительства – большие перемены: застройщики обязаны перейти на новую финансовую модель к 1 июля 2019 года.

С этого дня компании больше не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую – строить они будут на банковские кредиты. Для покупателей должны быть открыты эскроу-счета, где деньги будут лежать в сохранности до заветного часа – ввода дома в эксплуатацию. Вот только тогда застройщик и получит деньги покупателей.

По Северо-Западу России первый кредитный договор с применением эскроу-счета был подписан между ПАО "Сбербанк" и строительной компанией "Баренц Групп". Данный кредитный договор заключен для строительства жилого дома Sky Tower на ул. Балтийской в Петрозаводске.

Переход застройщика "Баренц групп" на новую финансовую модель эскроу гарантирует дольщикам сохранность денег до момента ввода дома в эксплуатацию. На сегодняшний день это единственный застройщик Петрозаводска, работающий по данной модели и предоставляющий дольщикам гарантии в получении долгожданной недвижимости.

Продажи квартир в жилом доме Sky Tower на ул. Балтийской уже открыты. Мы ждем Вас в нашем офисе продаж по адресу пр. К. Маркса, 1а.

Подробная информация по телефону 331-334 или на сайте Barenz.group.

Застройщик ООО "Балтийская". Проетная декларация размещена на сайте Barenz.group.

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