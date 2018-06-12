Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:15, 12 Июня 2018
фото: https://geometria.ru

"Если не с кем гулять "меж родных берёзок", то на фига эти березки нужны?"

По теме

Парфенчиков вручил паспорта юным жителям Карелии
12.06.18 11:17
Мирошник и Боднарчук поздравили петрозаводчан с Днем России
12.06.18 10:18
Куда пойти в Петрозаводске в День России: Ярмарка, бесплатное кино, бесплатный музей, бесплатный концерт
12.06.18 10:00
Все новости
Загрузка...

Режиссер Олег Липовецкий рассказал о проблемах жителей Питкряанты, в которой власти решили закрыть родильное отделение.

"Российские люди могут вытерпеть почти всё: ужасные дороги (в Питкяранте, кстати, не осталось десяти метров целой дороги; это не метафора), дураков, воров и лжецов, которые дорвались до власти, нищету и убожество, на которые их обрекает государство. Люди могут вытерпеть всё. Если они будут. 

Родина - от слова "родить". Где родился, там и Родина. Если тебе негде рожать, а твоим детям негде рождаться, то нет у тебя родины. Родину, говорят, не выбирают. Это про простых людей. Да. И вот вам наглядный пример. За питкярантцев решили, где будет их родина. Не в Питкяранте",- пишет Олег Липовецкий.

Подробнее читайте далее.

По теме

Парфенчиков вручил паспорта юным жителям Карелии
12.06.18 11:17
Мирошник и Боднарчук поздравили петрозаводчан с Днем России
12.06.18 10:18
Куда пойти в Петрозаводске в День России: Ярмарка, бесплатное кино, бесплатный музей, бесплатный концерт
12.06.18 10:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-06-12 11:34:44
Сам он уехал и другие покидают городок. Естественный процесс. Чего вы хотите? Ах, да - журнал на финском языке. Москва содержать должна мало работающих и много пьющих?
Valentina Vonti
2018-06-12 11:17:08
Невозможно ненавидеть друг,друга и одновременно любить Родину. Родина -это не власть, не государство, не березки в поле. И пока мы не перестанем унижать и грабить друг ,друга.Никто нам не поможет.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
07.06.2018, 17:37
В Петрозаводске депутаты наградили почетной грамотой осужденную за мошенничество экс-директора школы

Аналитика

08.06.2018 12:43
Капитал
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции
С 9 июня в Карелии вступают в силу поправки к региональному закону об административных правонарушениях в сфере благоустройства.
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 6
04.06.2018 14:07
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2018 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 6
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым
09.06.2018 14:45
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»