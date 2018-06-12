"Если не с кем гулять "меж родных берёзок", то на фига эти березки нужны?"

Режиссер Олег Липовецкий рассказал о проблемах жителей Питкряанты, в которой власти решили закрыть родильное отделение.

"Российские люди могут вытерпеть почти всё: ужасные дороги (в Питкяранте, кстати, не осталось десяти метров целой дороги; это не метафора), дураков, воров и лжецов, которые дорвались до власти, нищету и убожество, на которые их обрекает государство. Люди могут вытерпеть всё. Если они будут.

Родина - от слова "родить". Где родился, там и Родина. Если тебе негде рожать, а твоим детям негде рождаться, то нет у тебя родины. Родину, говорят, не выбирают. Это про простых людей. Да. И вот вам наглядный пример. За питкярантцев решили, где будет их родина. Не в Питкяранте",- пишет Олег Липовецкий.

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