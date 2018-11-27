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Новости. Общество
20:40, 27 Ноября 2018
фото: Jean-Francois Badias / Reuters

ЕСПЧ счел незаконными запреты гей-парадов российскими властями

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Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Алексеев и другие против РФ", признав незаконным запрет российских властей на проведение парадов представителями сообщества ЛГБТ.

Как говорится в судебном коммюнике, распространенном во вторник, Россия нарушила несколько статей Европейской конвенции по защите прав и свобод человека: статью 11 (свобода собраний и объединений), статью 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и статью 14 (запрещение дискриминации), сообщает "Интерфакс".

"Суд, в частности, пришел к выводу, что решение властей РФ об отказе в проведении публичных мероприятий ЛГБТ-сообщества не может быть оправдано опасениями за общественный порядок", - решил суд.

ЕСПЧ сделал отсылку к предыдущему решению по делу "Алексеев против РФ". "Суд не нашел значительных различий между нарушениями, найденными в ходе рассмотрения дел "Алексеев против РФ" и "Алексеев и другие против РФ", - заявили в суде.

"Учитывая природу нарушений, которые были обнаружены в ходе рассмотрения дела "Алексеев против РФ", а также глубину проблемы, России необходимо предпринять последовательные и долгосрочные усилия для реализации мер (направленных на устранение нарушений - ИФ)", - отмечается в документе.

Ранее в 2018 году лидер российского движения сексменьшинств Николай Алексеев объявил, что ЛГБТ-активисты оспорили в ЕСПЧ запреты гей-парадов в 118 городах. В частности, были зарегистрированы жалобы российских активистов на отказы в согласовании гей-парадов и других публичных ЛГБТ-акций в Нальчике, Кинешме, Владивостоке (февраль 2017), Шуе, Северодвинске, Архангельске (июнь 2017) и Новодвинске.

В 2008 году гей-активисты обратились с жалобой против России в ЕСПЧ. В 2009 году объединенные в одно производство жалобы на запрет проведения в Москве гей-парадов в 2006, 2007 и 2008 годах были переданы Европейским судом по правам человека российскому правительству, которое в срок до 20 января 2010 года было обязано ответить на вопросы, заданные ему Европейским судом.

В том же году ЕСПЧ признал незаконными запреты гей-парадов в Москве. Представители России в Европейском суде по правам человека обжаловали указанное решение в Большую палату ЕСПЧ в январе 2011 года, однако 11 апреля ЕСПЧ окончательно признал этот запрет незаконным.

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