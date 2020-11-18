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"Есть пока не запретили"

Новости. Экономика
11:00, 19 Ноября 2020
фото: © Рестобар BBQ Park Петрозаводск
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Побывали в рестобаре BBQ Park и поговорили с управляющей заведением Светланой и ее командой о том, как ресторан работает в пандемию.

Рестобар BBQ Park открылся в сентябре – как раз в то время, когда заведения в основном закрывались, не пережив событий уходящего года. Открылся и не пустует, особенно по вечерам. 

Кухня рестобара BBQ Park почти целиком крутится вокруг копченостей: это единственное в городе заведение со своей собственной коптильней. Особенно впечатляет мясной набор на двоих, в котором чего только нет: и телячьи ребра, и свиные, и нежнейший брискет. Количество еды, на наш скромный взгляд, рассчитано не на двоих, а на четверых, но повара BBQ Park не боятся переоценить аппетиты гостей. Хорошего мяса должно быть много.

Подробнее про рестобар BBQ Park Петрозаводск читайте здесь.

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