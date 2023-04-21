Естественная убыль населения Карелии уменьшилась почти в 1,7 раза

После пандемии в республике отмечено существенное сокращение естественной убыли населения.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», в 2023 году в республике зарегистрировано существенное сокращение естественной убыли населения. По данным статистики, в первом квартале нынешнего года в Карелии умело 2336 человек, а появились на свет 1076. В итоге естественная убыль населения республики составила 1260 человек.

В прошлом году, когда в мире еще бушевала пандемия ковида, ситуация в Карелии была иной.

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