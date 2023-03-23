«Эта лужа не исчезнет никогда»: тротуар в центре Петрозаводска вновь ушел под воду (ФОТОФАКТ)

Подтопленный тротуар на проспекте Ленина доставляет немало неудобств для пешеходов.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали фото участка тротуара у домов №№ 34 и 36 по проспекту Ленина. Пешеходная зона здесь вновь полностью ушла под воду. Иногда для пешеходов здесь устанавливают мостки. В этот раз о горожанах не позаботились.
«Динозавры вымерли, а эта Лужа (да, с заглавной буквы!) на пр. Ленина не исчезнет никогда», — пишут в паблике.
Ранее сообщалось, парковка и пешеходный переход ушли под воду в центре Петрозаводска.
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