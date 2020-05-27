"Эти материалы свидетельствуют о негативном отношении обвиняемого к лидеру страны"

Гособвинение огласило в суде материалы прослушки и частную переписку жителя посёлка Надвоицы в Карелии, обвиняемого по "террористической" статье.

На судебном процессе по делу жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, которому инкриминируются "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", утром 28 мая были оглашены следственные материалы, которые легли в основу обвинения. Среди них оказались записи телефонных переговоров Вилкова с женой и его переписки в социальных сетях с другими пользователями, где подсудимый весьма жёстко отзывался о президенте Путине и ситуации в России. Как считает гособвинение, эти материалы свидетельствуют о "негативном отношении к правящей партии и лидеру страны".

Напомним, Денису Вилкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ( "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет"). Формальным поводом для возбуждения этого уголовного дела послужила публикация в социальной сети "Вконтакте", которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице Вилков. В публикации, по оценке стороны обвинения, содержались призывы к физическому устранению президента России Владимира Путина. Денис Вилков свою вину не признал и заявил в суде, что не делал репоста этой публикации.

Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Дело Вилкова рассматривает в Петрозаводске выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда.