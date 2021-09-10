Этнокультурные проекты в Карелии получат 10 миллионов рублей

Подведены итоги конкурса среди муниципальных образований Карелии, сообщили в правительстве республики.
Министерство национальной политики Карелии подвело итоги конкурса проектов этнокультурного развития коренных народов. Всего в конкурсе участвовали 13 заявок, из которых комиссия отобрала 6 победителей. Фонд конкурса в этом году составил 10 миллионов рублей.
В число победителей вошли следующие конкурсанты:
Калевальский район, проект «Храним традиции»
Костомукша, проект Karjalaini šakki «Карельские шахматы»
Олонецкий район, Oma kieli da nero — Karjalan perindö «Родной язык и ремесло — наследие Карелии»
Пряжинский район, Priäžänmua — hyvinvastuandan čuppu «Пряжинская земля — территория гостеприимства!»
Беломорский район, Артель золотошвеек «Золотая нить Поморья»
Кемский район, «Кемская волость».
Средства пойдут на создание общественных пространств, изготовление информационных знаков и вывесок в национальном стиле, проведение курсов карельского языка для взрослых и детей, художественное творчество.
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