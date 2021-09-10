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Этнокультурные проекты в Карелии получат 10 миллионов рублей

Новости. Общество
15:25, 14 Сентября 2021
фото: © Shutterstock / FOTODOM

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Подведены итоги конкурса среди муниципальных образований Карелии, сообщили в правительстве республики.

Министерство национальной политики Карелии подвело итоги конкурса проектов этнокультурного развития коренных народов. Всего в конкурсе участвовали 13 заявок, из которых комиссия отобрала 6 победителей. Фонд конкурса в этом году составил 10 миллионов рублей.

В число победителей вошли следующие конкурсанты:

Калевальский район, проект «Храним традиции»

Костомукша, проект Karjalaini šakki «Карельские шахматы»

Олонецкий район, Oma kieli da nero — Karjalan perindö «Родной язык и ремесло — наследие Карелии»

Пряжинский район, Priäžänmua — hyvinvastuandan čuppu «Пряжинская земля — территория гостеприимства!»

Беломорский район, Артель золотошвеек «Золотая нить Поморья»

Кемский район, «Кемская волость».

Средства пойдут на создание общественных пространств, изготовление информационных знаков и вывесок в национальном стиле, проведение курсов карельского языка для взрослых и детей, художественное творчество.

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