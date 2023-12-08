«Этномир Карелии» объединил учителей, языковедов и СМИ

Организатором конференции, которая прошла в Петрозаводске, выступил Карельский институт развития образования.

В Петрозаводске состоялась научно-практическая конференция «Этномир Карелии: лучшие практики этнокультурного образования, модели, бренды, проекты», сообщили в паблике МинНац & Регион политики Карелии.

Как рассказали в группе, участие в конференции приняли учителя и преподаватели карельского, вепсского и финского языков, работающие в системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, специалисты в области языкознания, этнологии, межъязыкового и межкультурного взаимодействия, представители национальных общественных организаций, СМИ на национальных языках.





Обсудили вопросы, связанные с планированием, организацией процесса этнокультурного образования в Карелии, познакомились с его лучшими практиками и моделями, а также региональными этнокультурными брендами и проектами.





Организатором конференции выступил Карельский институт развития образования.

Специалистов института Наталью Григорьевскую, Ольгу Храмцову, Анну Решетину, Елену Руппиеву, Надежду Петрову, Елену Панкратьеву и Константина Андреева наградили почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства за вклад в сохранение национальных языков и традиционной культуры коренных народов республики.

Напомним, для иностранцев, изучающих особенности и культуру Карелии, придумали настольную игру-лото.